9-time PBA champion Jong Uichico tinapik bilang first assistant coach ng Road Warriors

PAGKATAPOS balasahin ang lineup, sa coaching staff naman nagpalakas ang NLEX.

Kinuha ng Road Warriors si 9-time champion coach Jong Uichico bilang first assistant coach ni Frankie Lim.

Kaakbay ni Uichico sina Chot Reyes at Leo Austria bilang third winningest coach ng PBA sa likod nina Baby Dalupan (15) at Tim Cone (25).

“There’s so much value in having a seasoned coach like Jong Uichico joining the Road Warriors,” ani team governor Ronald Dulatre. “He’s a two-time PBA Coach of the Year and is one of the finest coaches the country has ever produced.”

Umaasa ang team na sa tulong ni Uichico ay makukuha ang first-ever franchise title. Wala pang isang linggo ang nakakaraan, nakuha din nila si scoring champion Robert Bolick sa trade mula NorthPort.

Pumasok sa PBA ang 61-year-old tactician noong 1993 bilang assistant coach sa San Miguel Beer. Ginabayan niya ang Beermen sa anim na titulo bago nakadalawa pa sa Ginebra. Nakuha niya ang pang-siyam sa TNT noong 2015 Commissioner’s Cup.

Si Uichico ang head ng Coaches Academy ng Samahang Basketbol ng Pilipinas, at matagal nang coach sa Gilas Pilipinas program. Nasa bench siya nang bawiin ng Nationals ang SEA Games crown sa Phnom Penh, Cambodia at ginto sa Asiad sa Hangzhou, China.

“I’m looking forward to working with coach Frankie, the rest of the coaching staff, and the players and I’m excited to once again be a part of the PBA as a coach,” pahayag ni Uichico. (Vladi Eduarte)