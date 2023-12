DALAWANg grade 12 student mula sa Batangas City ang nagwagi ng silver medal para sa Innovative Robot category sa 2023 World Robot Games sa Taipei, Taiwan.

Sila sina Aaron Moises Ronquillo at Jhomil Claveria, mga mag-aaral sa Paharang Integrated School sa nasabing lungsod.

Ayon sa dalawang bagets, naging inspirasyon nila sa paggawa ng remote-controlled o prototype wheelchair ang isa nilang kamag-aral na may kapansanan.

“We saw the need to create an innovation which will improve their quality of life, and also for elderly people, and children with special needs,” ani Aron.

“Super satisfied po kami sa robot po namin, marami pong matutulungan if mala-lifescale pa po namin siya,” dagdag naman ni Jhomil.

Bukod sa remote-controlled na ito, may iba pa anilang feature ang nilikha nilang wheelchair.

“Nagstart po kaming ayusin ang We Alert na Setyembre hanggang Nobyembre ‘Yung amin pong We Alert is connected to Bluetooth,’ ayon sa mga ito.

Sabi ng dalawang batang henyo, may convertible bed feature, medical care hub na may pulse rate sensor at alert system para sa pamilya ng person with disability (PWD) sakaling kailangan nila ng agarang atensyon.

“Last po is foldable table po for students para po magkaroon sila ng workspace,” ani pa ni Jhomil.

Samantala, sinabi ng mentor ng dalawa na si Rosalie Borbon na pangarap ng kanilang team na makalahok sa mga kompetisyon sa ibang bansa. “Itong amin po, innovation with a heart,” diin ni Borbon.