SINABAYAN nina Zach Lofton at Chris Banchero ang matinding fightback nina Justine Arana at Alec Stockton sa fourth quarter at naligtasan ng Meralco ang Converge 105-99 sa Ynares Center sa Antipolo Linggo ng hapon.

Sa pang-apat na sunod na panalo ay umangat sa 6-1 ang Bolts, nakasiguro na sa top eight na uusad sa playoffs ng PBA Commissioner’s Cup. Kabuhol nila sa second spot ang Phoenix sa likod ng nasa unahan na Magnolia.

“At least we’re there already in the quarters,” bulalas ni winning coach Luigi Trillo. “Now we have a chance to get to the top two.”

Sa isang yugto sa third habang nagsisimulang lumapit ang FiberXers mula 29-point deficit, binato ni Lofton ang headband at pinunit ang jersey nang sumablay ang tres.

Tumapos si Lofton ng 30 points at 8 rebounds, binak-apan ng 21 ni Banchero mula sa 5 for 7 shooting sa 3s.

May 20 markers si Allein Maliksi na naka-apat a tres din, may double-double na 11 points, 10 rebounds Chris Newsome. Naka-13 points si Bong Quinto, pinamigay ni Cliff Hodge sa final period ang 4 sa kanyang 7 assists.

Sina Lofton (10), Banchero (10) at Maliksi (5) lang ang umiskor sa Meralco sa huling stanza, pero sapat para salagin ang 12 ni Arana at 11 ni Alec Stockton.

Tinapos ng Converge ang third canto sa 20-10 run para ibaba sa 80-61. Kaya lang, tuwing magsisimulang mag-rally ang FiberXers ay laging may sagot ang tatlo sa Bolts.

Hindi naisalba ng 25 points, 11 rebounds ni Arana at 21 markers ni Stockton ang FiberXers na nalubog pa sa 1-7. Nadiyeta as 4 points lang sa first three quarters si Jamil Wilson bago tumapos ng 13 sa 4/18 shooting, may 11 boards at 6 dimes.

