Xiamen City: Nakakagulat, nakakapagtaka handa sa mga bibisita

Sa kasalukuyan, giyera at pang-aagrabyado ang unang pumapasok sa utak ng karamihan sa ating mga Pinoy kapag Tsina at Pilipinas na ang pinag-uusapan.

Kaya nang magpadala ng imbitasyon sa akin ang Federation of Filipino-Chinese Commercy and Industry Inc (FFCCCII) sa pamamagitan ng presidente nito na si Dr. Cecilio Pedro na siya ring may-ari ng Hapee Toothpaste, agad kong inihirit sa aking mga boss ako ay payagan na paunlakan ito at hindi naman ako nabigo.

Kasama na sa laman ng isip ko ay ang kumpirmahin kung ano talaga ang reaksiyon ng mga nasa Tsina sa situwasyon ng West Philippine Sea (WPS).

Nagsilbing kapitan ng aming paglalakbay sina FCCCI Directors George Chua Cham at ang isa ring columnist na si Wilson Flores na nagbaon ng sangkaterbang kuwento tungkol sa politika, ekonomiya at maging sa postura ng mga tao sa iba’t ibang panig ng mundo.

Ang imbitasyon ay naglalaman ng halos limang araw na pagbisita sa ilang bahagi ng China partikular sa Fujian Province kaya ako ay naging interesado na personal na malaman kung paano talaga ang itinuturing ng mga Tsino ang situwasyong nakikita ng mga Pinoy sa pagitan ng ating bansa at ng Tsina.

Sa paglapag pa lamang namin sa Xiamen Airport, ramdam ko na agad na parang hindi kasama sa pinagkakaabalahan ng mga tao doon ang usapin sa WPS.

Mainit na pagsalubong at excited na pangungumusta sa kabila ng language barrier na namamagitan paglabas pa lamang namin sa arrival departure hanggang sa kami ay bumibiyahe patungo sa lugar na tutuluyan sa lungsod ng Xiamen.

Aaminin ko na nabago rin ng aking mga nakita sa pagdating pa lamang ang unang impresyon na hindi dapat isama sa mga papasyalang lugar sa labas ng Pilipinas ang Tsina, lalong lalo na kung pag-uusapan ang teknolohiya at makabagong kagamitan at kalinisan.

Ang lungsod ng Xiamen na una naming inikutan ng aking mga kasamahang nagtungo doon ay nakakamangha na ang teknolohiya gaya ng mala-bullet train na transportasyon na tumatakbo ng 350 kilometro bawat oras na ayon sa Google ay pangatlo sa pinakamabilis sa buong mundo.

Pero kahit na masasabing kasama na sa top of the line sa mundo ang teknolohiya ng lungsod ng Xiamen, hindi nila iniwanan ang responsibilidad na panatilihin itong malamig sa mata dahil halos maperpekto na ang mga landscaping sa loob at labas ng lunsod.

Kahit ang timpla ng mga pagkain ay masasabing talagang handa na sila para tumanggap ng mga pihikan na bisita mula sa iba’t panig ng mundo dahil sa kalidad ng mga ito.

Hindi rin magpapahuli ang lungsod kung history ang pag-uusapan dahil mayroon itong isla na ang tanging misyon ay bigyan ang mga turistang magagawi doon, ang Gulangyu Island na hindi na rin nila pinayagan na magkaroon ng mga sasakyan upang ma-enjoy ng lahat ang paglalakad.

Ang Gulangyu Island ay nagtatampok sa lahat ng bagay-bagay na nadiskubre sa iba’t-ibang panig ng mundo.

So sa mga nag-iisip kung saan ang unang pupuntahan sa Mainland China dahil nagsasawa na sa Macau at Hongkong, super thumbs up para sa akin ang Xiamen.

Medyo mahaba ang serye ng aking pagtungo sa China kaya asahan na marami pa akong kuwento tungkol dito sa mga susunod na serye.

Abangan.