Tiger, anak olats sa 10 kalaban

NAGING family affair para sa mga Woods ang PNC Pro-Am Championship sa Orlando, Florida nitong weekend.

Kahit inulan.

Sumalang sa greens si Tiger Woods kakampi ang 14-anyos na anak na binatilyong si Charlie. Caddie nila ang dalagitang anak ding si Sam, 16.

Kinulang lang sa birdies.

“It couldn’t have been any more special for us,” bulalas ni Woods pagkatapos ng first two rounds sa The Ritz Carlton Club.

Tinalo ng mga Woods ang ulan, pero iwan sa 10 iba pang teams na kasabay.

Nanguna sa pulutong si Matt Kucher at anak na si Cameron sa isinumiteng 15-under 57, hawak ang three-shot lead laban sa teams nina Bernhard Langer, Vijay Singh, David Duval at Retief Goosen.

Nagkasya sa 8-under 64 sina Tiger at Charlie. Mainam ang drives ni Charlie, si Woods ang kumana ng approach shots pero wala silang naihulog na birdies.

“I drove the ball really good today. Didn’t miss a fairway and still managed to shoot 8 under. We just suck at putting,” suma ni Charlie na umani ng tawa kay Tiger.

(Vladi Eduarte)