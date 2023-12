Tara sa Sual

SUSULONG ang Sual Open Chess Tournament 2023 sa Sabado, Dec. 23 sa Kucina Karena Grill and Restobar sa Sitio Aroo, Sual, Pangasinan.

Ayon kay Woodpushers Chess Club-Sual Inc. president Beneric Ronas, tatangap ng P15K ang magkakampeon sa Open Category habang ang 2nd -5th placers ay may P10K, P5K, P3K at P2K, ayon sa pagkakasunod. May P1K bawat isa ang 6th-10th placers, top lady, top senior, top PWD, at top Sual player.

Tatangap ang J/S High school champion ng P3K at iuuwi din ng Elementary school winner ang P3K.

Mag-call o text sa 0927 662 7837 para sa iba pang mga detalye.

***

Tinanghal na kampeon si Runhigh Yohan H. Instrella na Grade 5 student ng Kaligayahan Elementary School-Quezon City nang umiskor ng impresibong 9 na panalo sa 9 na laro.

Sasali rin ang 10 taong gulang na manlalaro sa Batang Pinoy 2023 Under 11 Boys Category sa Dec. 17-22.

Kabilang sa Top 10 Under 10 Kiddies sina 2nd Deandra Castronuevo – 7.5 pts., 3rd Caleb Loukas Picache 7 pts., 4th Marco Piolo Sanido 7 pts., 5th Sebastian Christoff Tan 7 pts., 6th Prince Jhamie Reyes 6.5 pts., 7th Owen Athan Gaw 6.5 pts., 8th Mar Patubo 6 pts., 9th Reese Valerie Barbosa 6 pts. at 10th Gian Carlisle Francisco 6 pts.

***

Pinangunahan ni Laoag City Mayor Michael M. Keon ang pagbubukas ng Queen of the North chess tournament nitong Linggo sa Ilocos Norte National High School gymnasium sa Laoag, Ilocos Norte.

Punong abala rito si Mayor Keon sa pakikipagtulungan ng UP Vanguard, Inc., National Chess Federation of the Philippines, Philippine Sports Commission at Philippine Amusement and Gaming Corporation.

Pinangangasiwaanang torneo nina UP Vanguard Inc.-102 Homecoming Committee chairman Aldwin Galapon, tournament director International Master Ronald Bancod, International Arbiter Ricky Navalta at National Arbiter Elizsa Gayle Cafirma.

***

Kakasa si National Master Oscar Joseph ‘OJ’ Cantela sa Grandmaster Rosendo C. Balinas Jr. Memorial Open Rapid Youth Chess Tournament sa Enero 2024 at sa Coach NM Gerald Ferriol-GMG Open Rapid Youth Chess Tournament sa Pebrero 2024 na parehong gaganapin sa Robinsons Galleria sa Ortigas, Quezon City.

“It would also be on my bucket list. Winning the 2024 GM Balinas Jr. Open Rapid Youth Chess Tournament on January 13,” sey ni Cantela na kumuha ng 100 ELO rating points sa Open 16-under division ng FIDE World Youth Chess Championships sa Montesilvano, Italy noong Nov. 12-24 kung saan sinuportahan ang European international chess tournament niya ni sportsman Chavit Singson.

Nasa paggabay ang 15-year-old grade 11 student ng Far Eastern University-Diliman ni GM Jayson Gonzales at kalahok din sa 2023 Batang Pinoy bilang isa isa sa mga pambato ng Gen. Trias City ni coach AFM Ederwin Estavillo.