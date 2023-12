Stephen Curry bumomba sa 4th

Kailangan ng Golden State Warriors ng panalo sa 78th NBA 2023-24 regular season game, big time na rumesponde si Stephen Curry.

Nagtuhog ng 12 straight points sa fourth quarter si Curry tungo sa 37, inayudahan ni Klay Thompson ng 24 tampok ang back-to-back 3s sa closing minutes, at naligtasan ng Warriors ang Brooklyn Nets 124-120 Sabado ng gabi.

Nag-ambag ng 19 points, 5 rebounds, 5 assists si rookie Brandin Podziemski, may 12 points off the bench si Dario Saric at namigay ng 11 assists si Chris Paul.

Nakalsuhan ang three-game losing streak ng Golden State (11-14) habang wala si forward Draymond Green habang binubuno ang indefinite suspension na ipinataw ng NBA dahil sa pananapak kay Phoenix center Jusuf Nurkic.

“That was unreal,” ani coach Steve Kerr sa pasabog ni Curry. “We’ve seen him do this over and over again but it never ceases to amaze me what that guy is capable.”

Umiskor ng 41 points si Cam Thomas na nakalimang 3s, nagdagdag ng 16 points at 14 assists si Spencer Dinwiddie pero kinapos ang Brooklyn (13-12).

Isinubo ni Curry ang go-ahead layup 6:46 sa laro, sinundan ng jumper bago nagbaon ng tying 3 si Thomas. Sumagot si Curry ng dalawang long-range bombs.

Ibinaba ng tres ni Royce O’Neal sa 120-118, sablay ang 3 ni Thompson pero kumonekta ng short jumper si Curry 56 seconds na lang, sinundan ng isa pa 17 ticks sa orasan. Perpektong 7 of 7 tungo sa 16 points sa final frame si Curry.

