Sisi Rondina Conference MVP

GINIIT ni Cherry Ann ‘Sisi’ Rondina na kayang abutin ng matas niyang lipad ang mga bituin nang hiranging 6th Premier Volleyball League 2023 2nd All-Filipino Conference Most Valuable Player nitong Sabado ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Dehins naging kawalan ang katangkaran sa kanya pagdating sa mga laban, bagkus ay mas lalo pang pinag-igihan ang kakayanan at abilidad upang maihatid ang Choco Mucho sa segunda sa katatapos na paliga ng Sports Vision Management Group, Inc.

Unang sampa sa Finals ito ng Flying Titans sa ikalawang kumperensya pa lang niya matapos ang ilang taon sa national beach volleyball team sa torneo na mga sinuportahan ng Mikasa, BingoPlus, ArenaPlus, SMART, Rebisco, Milcu, Kumu, Asics at SportRadar.

Isa sa maliliit na manlalaro ang 27-anyos na power-spiker at tubong Compostela, Cebu na kasalukuyang bumabanat sa women’s pro league, pero ang angkin taas na talon at pwersang daig pa ang mas matatangkad na katapatan ang pangunahing inaasahan sa kanya ng ng Titans.

“Maraming salamat po sa pumunta rito para manood ng game namin. Wala naman po akong ibang masabi kundi maraming, maraming salamat kina Sir Jonathan (Ng), Rebisco management. Salamat po sa inyong lahat,” sey niya sa MVP speech sa record breaking 24,459 manonood. “Hindi man po namin nakuha yung gold ngayon, pero itong award para sa team po namin.”

Tumapos sa eliminasyon ang dating Santo Tomas Golden Tigresses star at multiple collegiate MVP sa ikalawang puwesto sa preliminaries sa 194 points mula sa 173 spikes, 13 blocks at 8 service aces, upang pumangalawa kay Fil-Canadian Savannah Dawn Davison na may 202 total.

Pero naging top scorer si Sisi sa semis sa 236 puntos. Ikatlo sa most efficient spiker sa 36.98%, ikasiyam sa best server sa 0.20 per set, ikaanim sa best digger sa 2.33 digs per set, at ikalawa sa best receiver sa 38.67% efficiency, para giyahan ang unang podium finish ng Choco sapol nung 2019.

(Gerard Arce)