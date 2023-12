Sharon nakisama na, inintriga pa

Nagtaka ang mga kasama naming nag-cover ng Metro Manila Film Festival 2023 Parade of Stars nitong Sabado ng hapon dahil tanging si Sharon Cuneta lang sa mga artistang sumama sa parada ang hindi pumasok sa City Hall ng Valenzuela at umakyat sa Amphitheatre para bumati sa mga manonood.

Alas sais ng gabi nang dumating sa Valenzuela People’s Park ang karosa ng ‘Family of Two ( A Mother and Son Story)’. Hindi sila agad nakababa sa float para mas mahaba ang time nila na makita sila ng libo-libong fans na naghintay sa kanila buong maghapon sa kalsada at harap ng mismong park.

Game na game si Mega na makipagchikahan sa mga fan nang bumaba siya ng float at nakipagkamay sa mga tagahanga na matiyagang naghintay sa kanya at kay Alden Richards. Hindi sila umalis sa puwesto nila kahit umulan ng ilang beses.

Nag-join din si Shawie sa group picture taking kasama ang buong cast ng kanilang MMFF movie at local government officials ng lungsod.

Pero nang inutusan sila ng nagmamandong taga-city hall na mag-V sign, dedma si Mega at instead ay mas pinili niyang mag-finger heart sign lang.

Kaloka rin na pinansin pa ng iba ang hindi pag-V sign ni Sharon. Nakisama na nga ang Megastar, pero inintriga pa, ha!

Anyway, medyo naiba kasi ang sistema ng MMFF Parade of Stars this year. Last year pagdating ng float sa pinaka-stage kung saan ginaganap ang programa, isa-isang bababa ang mga artistang sakay ng float, aakyat sa stage, babati sa audience ang celebrities para mag-invite sa kani-kanilang pelikula at saka maggu-group selfie kasama ang audience.

Pero nabago ang sistema last Saturday dahil pagbaba ng mga artista ng float ay sasalubungin sila ng local officers ng Valenzuela at magpo-pose ang buong cast with them sa harap ng Valenzuela City Landmark at magha-hand sign ng letter V.

Pagkatapos ng photo op ay maglalakad ang mga artista sa park at papasok sa city hall para umakyat sa amphitheatre para mag-perform at muling bumati sa mga taong nasa loob ng amphitheater.

Kapansin-pansin na puro naka-blue na polo shirt ang mga tao sa loob ng nasabing venue, at ang chika ay halos taga-city hall ang mga nasa loob ng amphitheater.

Maski ang mga invited press na nagko-cover ay nahirapan sa pagkuha ng mga larawan ng mga artista. May pagkakataon pa ngang hinarangan ng mga pulis ang mga nagko-cover na media tulad ko. Kaloka.

Samantala, super successful ang taunang parada ng mga artista na ginanap nga sa CAMANAVA area. Naglabasan ang mga residente ng Navotas, Malabon, Caloocan at Valenzuela para masilayan ang mga artistang may pelikula sa MMFF 2023.

Alas dos ng hapon nagsimula ang parade sa Navotas Centennial Park at dumaan sa kahabaan ng C4, Samson Road at McArthur Highway.

Bandang ala-singko na ng hapon dumating ang karosa ng ‘Firefly’, ang pinakaunang float sa MMFF Parade of Star sa Valenzuela People’s Park at almost 6:30 na ng gabi nakababa ang mga artista na sakay ng huling float na sina Eugene Domingo at Pokwang ng ‘Becky & Badette’.

Hindi na nasilayan ang bida ng ‘Broken Hearts Trips’ na si Christian Bables sa dulo ng parada, ang chika may emergency raw kaya kailangan nitong bumaba ng karosa.

Most applauded sa mga taga-Valenzuela ang mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes na walang tigil sa pagsasayaw sa float ng ‘Rewind’. Nag-medley ng dance number din ang DongYan sa amphitheatre na kinaaliwan ng mga faney.

May isang mataas na local government officer naman na super takbo para lang maabutan at makapagpa-picture ng solo kay Piolo Pascual na bida ng ‘Mallari’. Kaloka

Join hanggang Valenzuela People’s Park ang mga artista ng ‘When I Met You In Tokyo’, ‘Penduko’, ‘GomBurZa’, at ‘Kampon’.

Bongga!

(Ogie Rodriguez)