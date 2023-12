Pinuri ni Senador Christopher “Bong” Go ang ratipikasyon ng Senado sa Magna Carta of Filipino Seafarers na aniya’y magandang regalo ngayong Pasko sa daang libong mga Filipino seaman.

Binigyang-diin ni Go, isa sa author at co-sponsor ng panukala ang kahalagan ng pagbibigay ng proteksiyon sa karapatan at kapakanan ng mga Filipino seafarer – ang “unsung heroes” ng maritime industry.

Pinagtibay ng Senado ang bersiyon ng bicameral conference committee sa Magna Carta of Filipino Seafarers noong Miyerkoles, Disyembre 13.

Ang sponsorship ng panukala ay pinangunahan ni Senador Raffy Tulfo, chairman ng Senate Committee on Migrant Workers.

“The Magna Carta of Filipino Seafarers is a crucial step in recognizing and safeguarding the invaluable contributions of our seafarers. They are, without a doubt, the unsung heroes of the maritime industry, relentlessly braving the seas and playing a crucial role in our economy,” sabi ni Go.

(Dindo Mati¬ning)