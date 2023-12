Paano ka na Kath? Tyla bumilib sa pagkanta’t pagsayaw ni Sarah ng ‘Water’

Muli na namang pinainit ni Sarah Geronimo hindi lang ang dance floor ng ‘ASAP Natin ‘To’ dahil pati ang online world ay nag-init dahil sa kanya!

Trending ang sexy and hot performance niya ng kantang ‘Water’ ni Tyla sa social media.

Pati ang original singer ng song na si Tyla, isang sikat na South African singer, ay nag-tweet sa X (dating Twitter) at humanga sa ginawang pagkanta at pagsayaw ni Sarah.

Tweet ni Tyla, “It’s so crazy seeing people perform my song with huge productions, costumes, choreo etc etc… what the heck,” na may kasamang happy and heart emojis.

May mga netizen din na nagkukumpara sa ginawang performance ni Kathryn Bernardo sa ABS-CBN Christmas Special na kinunan noong Miyerkoles sa Araneta Coliseum.

“Napakahusay ni Sarah G! siya talaga ang reyna ng projection.”

“Sarah G in her element. A new era for Popstar Royalty. Ang Hot niya, ang sexy.”

“Sarah G’s Water performance is so natural. Hindi pilit. Naturally talented and slayer. That’s our Queen of Pop!”

“Sarah at Kathryn’s Water performances are both sexy pero wholesome. Between the two, Sarah nailed it!”

Hindi naman nagbigay ng bad reaction ang netizens about Kath’s dance number. Pero may nang-iintriga na buti pa raw si Kathryn dahil ang G-Force dancers ang kasama sa production number. Ang G-Force kasi ang dating dance group na laging kasama noon ni Sarah sa lahat ng shows at music videos niya.

May mga nagkomento rin na magkaiba naman daw ‘yung atake ng dalawa. Sing and dance ang ginawa ni Sarah samantalang pure dancing lang ‘yung kay Kath.

Ang tanong, mag-tweet din kaya si Tyla once mapanood niya ang dance version ni Kathryn sa sikat niyang kanta.

Abangan!