Naharang ng mga awtoridad ang barko at ilang truck na naglalaman ng ng P148 milyong halaga ng fuel sa Brgy. Alas Asin, Mariveles, Bataan.

Nahuli ng mga tauhan ng Manila International Container Port-Customs Intelligence and Investigation Service (MICP-CIIS) kasama ang National Bureau of Investigation-Special Action Unit (NBI-SAU) ang ilegal na pagpasok ng langis nitong Sabado, December 16.

Nagtungo ang mga awtoridad sa anchorage area para alamin kung totoo ang impormasyon na may mga barko na may dalang smuggled fuel at nililipat sa mga lorry truck.

Sumakay ang MICP-CIIS at NBI-SAU agent sa MT Lorna 2 para kumuha ng sample mula sa 12 compartment ng nasabing barko.

Samantala, 16 lorry truck ang kanilang naabutan sa pantalan, kung saan lima ang nadiskubre nilang may lamang fuel.

Tinatayang nasa P38.8 milyon ang halaga ng fuel at lorry truck, habang P48 milyon naman ang tinatayang halaga ng vessel.

Samantala, siyam na driver at pitong helper ang naabutan ng awtoridad at idadaan sa inquest proceeding dahil sa pag-pupuslit ng langis.

Iimbestigahan naman ng NBI kung ang operasyon sa Marive¬les ay pinapatakbo ng malaking smuggling ring.

“Ang report ay hindi lang dito sila nag-o-operate sa pier na ito. Mayroon silang ibang pier na ginagawa rin ang illegal activities na ito,” wika ni Mark Santiago, executive officer ng NBI-AOTCD.