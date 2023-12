Okey raw sila ni Toni Fowler: Zeinab ayaw may kaaway

Mula sa pagiging content creator sa YouTube, sumabak na nga sa mundo ng showbiz si Zeinab Harake.

Ngayong taon nang maging bahagi siya ng Aguila Entertainment bilang isa sa mga contract artist nito.

Talagang determinado at focus si Zeinab sa kanyang ‘artista’ era kaya nag-take rin siya ng acting workshop under Ana Feleo.

Pero kahit showbiz-ready na si Zeinab ay hindi naman daw niya bet gumawa o mapasama sa isang teleserye dahil makain daw ito sa oras at kailangan niya pa rin daw mag-vlog.

Hindi rin daw niya feel magpakilig sa mga proyekto at kahit bago ay mas bet niya ang challenging roles kaya thankful siya na napasama siya sa pelikulang ‘Kampon’ kung saan ay ibang Zeinab ang makikita ng viewers at malayo nga raw sa mga ginagawa niya kanyang vlogs.

Bilang newbie ay tinanong siya ng entertainment media kung sino ang mga gusto niyang maka-work.

Aniya, ang mga Kapuso stars naman na sina Jennylyn Mercado at Marian Rivera ang mga iniidolo niya at gustong maka-work.

How about ang dati niyang nakatampuhan at fellow content creator na ngayon ay sumasabak na rin sa pag-arte na si Toni Fowler, okay rin ba sa kanya na maka-work ito?

“Okey po sa akin na wala nang galit-galit, kasi sa totoo lang mas okey naman talaga na walang kaaway. Ayoko naman po talaga na may issue. Ayoko na may kaaway or katalo as long as okey ako sa lahat,” sey ni Zeinab.

“Okey naman kaming dalawa, kapag nagkikita kami sa events okey naman kami. Ang important sa akin ay okey ang relationship with friends,” dagdag pa niya.

Samantala, mapapanood nga si Zeinab sa ‘Kampon’ simula December 25.

Bonggels!

(Byx Almacen)