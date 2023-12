Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na gumagawa ng hakbang ang gobyerno upang maresolba ang “exploration issues” sa West Philippine Sea (WPS) upang mapunan ang kakulangan ng enerhiya ng bansa.

Sa ngayon, aniya, nananatiling deadlocked ang negosasyon sa oil exploration dahil na rin sa patuloy na girian ng Pilipinas at China sa WPS.

Ayon sa pangulo, ito ngayon ang sinisikap na malutas ng gobyerno upang masimulan ang panibagong energy exploration projects bago tuluyang maubusan ng supply ang Malampaya gas field.

Sinabi ng presidente na tatlong taon na ang negosasyon para sa pa¬nibagong energy exploration subalit napakaliit aniya ng progreso nito.

“We are still at a deadlock right now. It is in a conflict area. So, there’s another thing that we have to try and resolve to see what role any countries play,” anang pangulo sa panayam sa kanya sa Tokyo, Japan.

Binigyang-diin ni Pangulong Marcos na hindi bahagi ng conflict area ang Malampaya gas field dahil bahagi pa rin ito ng exclusive economic zone ng bansa kaya malinaw na teritoryo pa rin ito ng Pilipinas.

Binigyang-diin ng Presidente na napakahalaga ng liquified natural gas (LNG) sa bansa lalo na sa ginagawang transition sa renewable energy kaya kailangang masiguro ang sapat na supply para sa pagsulong ng bansa.

Dahil dito kailangan aniyang magpatupad ng mga hakbang para masigurong sapat ang supply ng LNG habang ginagawa ang pagpalit sa paggamit ng malinis na enerhiya.

(Aileen Taliping)