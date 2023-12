Misis ni Matteo type maka-collab ni Ryan Gallagher

Sarap kausap ni Ryan Gallagher, ang ‘The Voice’ contestant noong 2020 na pinili ang team ni Kelly Clarkson na bigla ngang nawala sa show.

Naikuwento niya ang rason kung bakit, pero sa sitwasyon niya ngayon, happy naman siya sa nangyayari sa buhay niya.

Anyway, nasa Pilipinas siya para mag-concert, mag-show, at gumawa ng mga kanta, o kahit pelikula pa, kung mabibigyan ng pagkakataon. Pero sa ngayon, focus din siya sa pagpu-promote ng bago niyang kanta, ang ‘The Feeling of Christmas’ na bagay na bagay nga ngayong Pasko.

Ang Fire & Ice nina Ice Seguerra and Liza Dino ang nagha-handle sa career ni Ryan dito sa Pilipinas.

Kaya bet na bet niyang gumawa ng collaboration with Ice, na sabi nga niya ay sobrang emotional, at napakaganda ng boses.

Pero, bukod kay Ice, sino pa ang bet niyang maka-collab?

“I had a duet with Lea Salonga. I want to work with Lea again, and also Martin Nievera.

“Sarah G. (Geronimo). I never sung with Sarah G!” sabi ni Ryan.

Mahusay ba siyang magsayaw na tulad ni Sarah?

“We’ll see!” nanunuksong sagot niya.

Pero, nakilala na ba niya si Sarah?

“Yes, I met Sarah in Glendale (California). And also, I met Mark Bautista. And actually Mark just messaged me, ‘Hey I wanna sing this Christmas song with you’.

“And yeah, I met Sarah there, and she’s absolutely lovely. She’s amazing woman!” chika ni Ryan.

Bet din ni Ryan na mag-guest sa ‘ASAP Natin ‘To’ para maka-duet daw si Sarah.

“I think that’s a good idea. Let’s do it!” sabi pa niya.

Sa chikahan kay Ryan, nagpa-sampol din siya ng ‘Ikot-Ikot’ na kanta ni Sarah, at alam din niya ang kantang ‘Tala’ na sabi nga niya, kailangan daw ng matinding sayaw.

Anyway, matagal na ngang pabalik-balik sa Pilipinas si Ryan, at sa Amerika nga raw, marami na siyang Pinoy na nakilala, naging kaibigan.

Katunayan, ang isa sa mga unang nag-produce ng show niya ay Pilipino, si Monet Lu.

“So I became an adopted Filipino. That was 14 years ago. I was 21 years old, and I’m 35 now. Almost half of my life.

“I’m Pinoy… sa puso,” kuwento pa niya.

At bongga nga siya dahil may mga gay linggo na rin siyang alam, tulad ng patili na ‘grabeeeee’! At siyempre, marami na rin siyang alam na mga kantang Pinoy, at paborito niyang ulam ang sinigang.

Bongga!

(Dondon Sermino)