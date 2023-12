Mga faney manifesting magkatuluyan sina Barbie, David

Bibilib ka talaga sa mga faney ng BarDa love team nina Barbie Forteza at David Licauco, ha!

Kahit alam naman nila na dyowa ni Barbie si Jak Roberto ay wala silang paki.

Basta manifesting sila na sana ay magkatuluyan sina Barbie at David.

At kahit nga raw i-flex pa nang i-flex ni Barbie ang pagmamahal kay Jak,

masaya na ang BarDa fans kapag pino-post ng young actress ang pictures nila ni David.

Na masaya raw sila kapag pino-promote nga ni Barbie ang ‘Maging Sino Ka Man’ serye nila ni David na streaming na sa Netflix since December 10.

Sey nga nila, super stream sila sa Netflix sa seryeng ‘yon habang waiting sila sa ‘Pulang Araw’ na susunod ngang serye ng BarDa sa GMA-7 kasama sina Alden Richards, Sanya Lopez.

Well, magkatotoo kaya na puwedeng maging sina Barbie, David sa kama-manifest ng kanilang mga faney?

Anyway, gusto ng BarDa fans na pumasok sa Top 10 TV Shows in the Philippines ang ‘Maging Sino Ka Man’.

‘Yun na!

(Jun Lalin)