Maymay bumida sa NYC billboard

Dami nagtatanong, anyare na sa career ni Maymay Entrata?

Nasaan na ang bida mode niya? Bakit parang missing in action siya sa mga teleserye?

Eh, di ba, noon naman, parang sunod-sunod ang trabaho niya. Ang daming ganap sa buhay showbiz niya.

Nagbibida sa serye. May bagong kanta. At may pelikula pa siya noon, di ba? At yes, bidang-bida siya.

Bakit biglang-bigla nga, nawala lang si Edward Barber sa buhay niya, parang bigla ring nawala ang career niya?

Actually, silang dalawa ni Edward ang nawala, ha! Kinakabog pa sila nina Heaven Peralejo, Marco Gallo ngayon, no!

Anyway, bukod nga sa mga paseksi photo niya sa Instagram, may pasabog nga si Maymay bago matapos ang 2023.

At bonggang billboard lang naman sa New York City `yon, ha!

“Ending my year with @spotifyph! Grabe bai, nasa NYC Times Square ulit po tayo. Isang maagang Pamasko para satin Mayloves at Tsada mahigugma team! Maraming salamat po @spotify @spotifyph @spotifyasia@starpopph,” chika ni Maymay.

Well, hindi nga ito ang first time na malagay ang mukha ni Maymay sa NYC. Pero mas bet ng mga fan niya na malagay ulit ang mukha niya sa mga sinehan, ha!

Tapos na ba ang pagiging bida ni Maymay sa harap ng kamera?

(Dondon Sermino)