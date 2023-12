CUTENESS overload ang mag-amang Erwan at Dahlia Heussaff sa isang cooking video kung saan ay tumayong assistant chef ang cutie na baby sa kanyang daddy.

Nakatutuwa ang naging bonding ng mag-ama na pinusuan ng mga netizen at nag-clamor pa ng ‘more video please.’

Sa isang Facebook reel, ipinakita ng mag-ama kung paano gumawa ng crispy dumpling gamit ang isang simpleng recipe na pwedeng sundan ng kahit sino.

Excited na inilalarawan ni Dahlia ang ginagawa ng kanyang Papa habang ito ay nagcha-chop ng ingredients at pinaalalahanan pa ito na mag-ingat at baka masugat ang kanyang daliri.

Sa ikalawang bahagi naman ay hinayaan na siya ni Erwan na magkalat ng mantika sa pan at maggisa ng mga sahog.

Ang nakakatuwa pang lalo ay kinakausap ni Erwan ng French ang kanyang anak na madali namang nakakaintindi ng kanyang mga sinasabi.

Aliw na aliw naman ang mga netizen sa dalawa:

“So cute love listening to them talking French”

“Cute Dahlia, speaks French too.bravo”

“i love to watch you cutie baby because i always remember my daughter when she’s still a baby like you.”