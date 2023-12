 Kontrata ni Shohei Ohtani may bulaga

NAKAKALULA ang record-setting $700M (P39B), 10-year contract na pinirmahan ni Shohei Ohtani sa Los Angeles Dodgers.

Pero nakakagulat din ang nakapaloob sa deal.

Kabuuang $680M – 97 percent ng tatanggapin – ay deferred ng isang dekada pa, ibig sabihin ay sisimulang tanggapin ni Ohtani sa 2034-43.

Sa makatuwid, $20M lang ang kukubrahin niya sa susunod na 10 years sa Dodgers.

Hindi problema sa 29-year-old two-way player dahil napakarami niyang endorsements. Bukod pa sa tinanggap niya sa Los Angeles Angels mula 2018.

“Thanks to his endorsements and other off-the-field revenue streams, he has the luxury to defer compensation,” punto ni Michael Rueda, head ng US division of sports and entertainment sa Withers law firm.

Isang risk lang ay kung malugi ang Dodgers at hindi na kayang magbayad. Malayo pa ang 2043, magkakaroon ng solusyon.

Wala ring interest ang deferred pay ni Ohtani, kaya walang dagdag na bayarin ang Dodgers.

Hindi na naglalaro ang Japanese star, tumatanggap pa siya ng milyones.

At para makaiwas sa napakalaking tax sa California, mas malamang bumalik siya ng Japan pagkatapos ng Major League Baseball playing career.

(Vladi Eduarte)