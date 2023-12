Isang linggo na lang at Pasko na! At gaya ng karamihan nating kababayan partikular ang mga mag-aaral na naka-vacation mode na, kami sa Kongreso ay makikibakasyon na rin.

Hindi naman po sa pagmamalaki pero tunay na masasabi natin na itong aming pagbabakasyon ngayon ay “much earned” dahil naging mataas ang produksyon at pagtatrabaho namin sa aming Kamara.

Kudos nga po sa aking mga kasamahan sa Kongreso na talagang nagtulung-tulong para magampanan namin nang tama at mabilis ang aming tungkulin bilang mambabatas. Pero ang tunay na kredito ay ibibigay natin kay Speaker Martin Romualdez dahil sa kaniyang sipag, dedikasyon at pagsisigasig na maging super productive ang aming kapulungan.

Ginawa ito ni Speaker bilang pagsuporta kay Pangulong Marcos at bilang pagtalima sa kanyang pangakong “walang iwanan” sa landas patungong masaganang Pilipinas. Kung inyong matatandaan, ipinangako ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalawang State of the Nation Address (SONA) na walang maiiwan sa progreso sa ilalim ng kanyang administrasyon.

Kaya naman hindi lamang doble kayod kundi triple-kayod pa kami rito sa Batasan, sa liderato ni Speaker Martin, para maisaayos ang mga kinakailangang batas.

Sa pag-uumpisa pa lamang ng 19th Congress, nakapag-file na ang Kamara ng 9,763 bills gayundin ng 1,576 resolusyon; at isang petisyon o kabuuang 11,340 panukala.

Sa mga panukalang ito, 34 naman ang naisabatas, 8 na ang nai-transmit para maaksyunan ng Pangulo, 7 na Bicameral Conference Committee Reports ang naratipikahan, 11 lokal na panukala ang naipasa ng Senado nang walang inamiyendahan habang sinang-ayunan naman namin ang mga pag-amiyendang ginawa ng Senado sa 6 pang ibang local bills. May 5 pang pinag-uusapan mga panukalang batas na sa mga kinauukulang Bicameral Conference Committees na.

Bukod dito, may 663 House bills ang inaprubahan ng Kamara de Representantes at naghihintay na lamang ng aksyon ng aming Senate counterparts. Sa 121 session days ng 19th Congress, 64% na mas mataas sa bilang ng session day sa kaparehong panahon noong 18th Congress, ay nakapagproseso kami ng average na 28 legislative measures sa bawat session day.

Inaprubahan din ng Kamara sa ikatlong pagbasa ang 46% mas maraming House bill at nagpatibay ng 49% mas maraming resolusyon kumpara sa unang 18 buwan ng 18th Congress.

Kasama sa mga panukalang ito ay para sa pagpapalago ng ekonomiya, pagpapadami ng mga trabaho sa bansa at pagpapabuti ng kabuhayan ng ating mga kababayan.

Ang iba pang importanteng panukala na naipasa ngayong taon at naisabatas ay kinabibilangan ng mga sumusunod: Debt Condonation para sa Agrarian Reform Beneficiaries; pagtatatag ng Maharlika Investment Fund; pagpapahaba ng Period of Availment ng Estate Tax Amnesty; pagtatayo ng mga Specialty Centers sa DOH Hospitals sa bawat rehiyon, pagsusulong ng One Town One Product (OTOP) Program; at Protection and Welfare ng mga caregiver.

Ang ‘Ease of Paying Taxes’ ay naipadala na namin sa Office of the President noong December 6 at inaasahan nating maisasabatas na rin. Isinulong din natin ang “No Permit, No Exam Prohibition Act” na magbabawal sa mga paaralan na bawalan ang kanilang mga mag-aaral na makakuha ng eksaminasyon kung hindi makabayad ng tuition; ang pagbibigay ng benepisyo sa mga Filipino octogenarians at nonagenarians, at dagdag pang benepisyo sa Filipino centenarians; at ang Magna Carta of Filipino Seafarers na titiyak sa karapatan ng mga maritime workers para makamit nila ang tamang pagtrato sa kanilang trabaho.

Nariyan ang Tatak Pinoy (Proudly Filipino) Act na naglalayong palakasin ang lokal na industriya upang maging mas globally competitive gayundin ang pagbuhay sa Salt Industry ng Pilipinas.

Nito namang nakaraang Lunes, niratipikahan din namin ang Bicameral Conference Committee Report sa pinakamahalagang panukalang ipinasa namin sa taong ito — ang General Appropriations Bill o national budget para sa taong 2024.

Sabi nga ni Speaker Romualdez, “We, as the duty-elected representatives of the Filipino people, have done our duty to realize their aspirations by strengthening the economy, revitalizing businesses, and broadening the scope of services provided to the majority of our citizenry.”

Bago nga nag-break ang Kongreso nitong November ay nagawa naming ipasa ang 20 Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bills na mas maaga pa ng tatlong buwan kaysa iskedyul. Labimpito sa mga ito ay mula sa 2nd SONA at naipasa ito tatlong buwan bago ang SONA 3. Apat sa LEDAC laws na ito ay kinabibilangan ng PPP.

Hindi naman po sa pagmamayabang, ang inyong lingkod ay principal o co-author sa 23 bills na kabilang sa 20 LEDAC at 17 SONA priority bills na naipasa ng Kongreso.

Kaya itong vacation mode ng inyong lingkod kasama ng mga miyembro ng Kongreso ngayong panahon na Kapaskuhan ay kailangang-kailangan para makahugot kami ng lakas bago sumabak sa mas maraming trabaho sa taong 2024.

Pagdating po ng Enero ng bagong taon ay balik trabaho na kami. Kaya kailangang makapag-refresh ngayong bakasyon para mas maaliwalas ang isip at mas masigla ang katawan sa mga naghihintay na misyon.

Tandaan nyo mga mahal kong kababayan na ako at ang partidong National Unity Party (NUP) na aking pinamumunuan ay pormal na nag-commit ng suporta sa legislative agenda ni Pangulong Marcos hanggang sa huling araw ng kanyang administrasyon sa taong 2028.

At kami rin po sa NUP ay nag-commit din ng suporta sa liderato ni Speaker Romualdez hanggang 2025.

Pareho po nating sinusuportahan si Speaker Martin at si Pangulong Marcos sa kanilang mga agenda para sa bansa at para sa ating lahat. Hindi namin sila iiwanan at hindi rin namin kayo iiwanan. Sa administrason ng ating Pangulong Marcos ay walang iwanan.

Sama-sama kaming nagtatrabaho para sama-sama rin tayo sa pag-asenso upang hindi lamang ang ating Pasko ang maging masagana kundi ang mga susunod na araw at mga taon nating mga Filipino.

Muli, ang aking pagbati ng advance Merry Christmas sa lahat. -30-