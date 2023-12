KDLex may ‘wedding proposal’ na

Nagdiwang ang KDLex fans sa social media dahil sa marriage proposal ni KD Estrada kay Alexa Estrada!

Pero ang nasabing proposal ay nangyari sa afternoon serye nilang ‘Pira-Pirasong Paraiso’ at hindi sa totoong buhay, ‘noh?!

Matapos ngang maging malungkot ng KDLex fans dahil sa hindi pagdalo ni Alexa sa taping ng ABS-CBN Christmas Special noong Miyerkoles dahil sa pagkakasakit ay nagre-rejoice naman sila ngayon.

Muli na namang napasaya nina KD, Alexa ang fans. At least bago raw matapos ang linggo ay muling nagpakilig ang dalawa kahit sa show lang.

Sigaw ng fans, nakabawi ng ayuda sina KD at Alexa.

Trending ang nasabing marriage proposal episode ng serye at mina-manifest ito ng supporters ng Kapamilya love team na magiging totoo raw in the near future ang nasabing kilig to the max na eksena.

Pero para sa fans, engaged na raw talaga ang dalawa at handa na raw magpakasal anytime soon.

‘Yun na!

(Ogie Rodriguez)