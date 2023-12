Kapanahunan ng Cool Smashers

SINANGKALAN ng Creamline ang kapanahunan at pagiging kalmado upang magkampeon sa 6th Premier Volleyball League 2023 2nd All-Filipino Conference nitong Sabado ng gabi sa di mahulugang karayom na Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Giniit ng Cool Smashers ang pagiging pinakaastig na kampo sa pagbulsa ng ikapitong kampeonato sa may anim na taon nang women’s pro league na inoorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc. at mga inayudahan ng Mikasa, BingoPlus, ArenaPlus, SMART, Rebisco, Milcu, Kumu, Asics at SportRadar.

Mula ang tagumpay sa may 10 sampa sa Finals ng torneo na mga pinalabas sa PVL.ph, Pilipinas Live, OneSports at OneSportsPlus, para sa maagang pamasko rin ng koponan kahit nalagas sina playmaker Julia Melisdsa ‘Jia’ Morado-De Guzman at middle blocker Celine ‘Ced’ Domingo.

“Yung composure kasi ng team andun pa naman, so yun sa tingin ko ang pinakamagandang nangyari, lalo na nung down kami ng 3 points. Yung break napunta sa amin at ang willingness na manalo, kasi ang Choco Mucho talagang gustong-gusto ring manalo,” bulalas ni Sherwin Meneses sa pagwalis sa sister team sa best-of-3 series, tampok ang Game 2 five-set, 22-25, 25-20, 29-27, 24-26, 15-12.

Hinirit pa ng newly-crowned champion coach: “Five sets, kasi anybody’s game na yan eh. Totoo, may buwenas din kami kasi ganun ang nangyari. Wala namang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa game lalo na sa Set 5.”

Todo-kayod sina Finals MVP Diana Mae ‘Tots’ Carlos na may team-high 26 points at 2nd Best Outside Hitter Jessica Margaret ‘Jema’ Galanza na umiskor ng 21, 20 excellent receptions, Bernadeth Pons na may 14 pts. at 1st Best Middle Blocker Jeanette Panaga na may 11puntos.

Nag-ambag na 22 excellent sets si Kyle Negrito at si Kyle Atienza ng 14 receptions, 11 digs.

“Lagi naman kaming nire-remind din na ito yung meron kami na papaganahin namin, ito ang tatrabahuhin and yun, masaya kami na nanalo kami and hindi rin kasi namin iniisip yun talaga kasi ang mindset is kung anong meron kami this season yun yung papaganahin namin,” eksplika ni Carlos,

“Sobrang saya namin kasi ayun nga ang daming pinagdaanan. Sabi ko nga kanina, mukhang madali pero yung every training, every game, pag mindset namin syempre iba eh so sobrang saya namin na nanalo kami this (conference), na-sweep pa (15-game elims-finals) and sobrang galing lang talaga ni coach Sherwin.” Panapos niyang sey.

Idinagdag naman ni kapitana Alyssa Valdez na tumapos ng walong puntos na ang pagkakaisa at buo ng team kasama ang suporta ng fans ang ilan pa sa naghatid sa kanila sa bagong korona.

