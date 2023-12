Kampo nina Kathryn, Daniel rambulan na

Ang tagal nag-number 1 trending ang pangalan ni Alora Sasam sa X (Twitter)!

Imagine, mula tanghali, hanggang kinabukasan ng madaling araw, trending ang pangalan niya. At `yun ay dahil sa galit sa kanya ng mga kakampi ni Daniel Padilla, at sa pagmamahal din siyempre sa kanya ng supporters ni Kathryn Bernardo, ha!

Anyway, nag-start ang chika dahil sa post ni Alora sa TikTok ng video ni Kathryn na nagsasayaw. Maririnig ang pagtili ni Alora habang bini-video si Kathryn.

Siyempre, humakot ng paghanga ang video na `yon, at umulan ng sangkatutak na komento.

Pero may nagsabi kay Alora na, “Alora sana maging maayos kang kaibigan sa dalawa na sana mapayuhan mo ng ayos at ‘wag panghimasukan ang hindi dapat panghimasukan!”

Eh, sumagot si Alora, na ang hirit nga niya, “If alam mo rin ang nalalaman ko po, ‘di ito comment mo. Try mo critical thinking. Wag panghimasukan kapag wala kang nalalaman. God bless!”

At dahil sa sagot na `yon ni Alora, ang dami na ngang sumawsaw. Ang interpretasyon kasi nila, parang may alam talaga si Alora, na ayaw na niyang magkabalikan talaga ang KathNiel, ha!

Kaya banat ng mga netizen kay Alora…

“So anong alam mo?”

“Anong point mo sa comment na ito? Kasi kung gagamitan din ng critical thinking means may basis ‘yung issues na binabato sa dalawa, like cheating?”

“Sige nga, Alora, sabihin mo nga.”

“Kinoment nya ata yan para lalo ma-bash yung guy. May mga ganiyang friend yung kahit dyowa ng bff niya pinagseselosan.”

Anyway, sa X (Twitter) ay mababasa ang mga maanghang na batikos kay Alora ng kakampi ni Daniel. Tinawag siyang maepal at ginawang aso, ha!

“Sa ginagawa ni Alora magtatalo pa ang Bernardos at Padillas sa sobrang kaepalan niya.”

“Alam niyo kung sino pinaka-loyal? ‘Yung aso ni Kath, si Alora!”

“Alora unfollowed Blythe (Andrea Brillantes) and Deej (Daniel Padilla) then posted a comment on her TikTok latest vid, a hint that most of a blind people can’t handle. It is what it is. No looking back. Only moving forward.”

Anyway, hindi rin pinalampas ni DJ Jhaiho ang sitwasyon, na kahit wala siyang binggit na pangalan, obvious na si Alora ang tinutukoy niya.

Heto nga ang sunod-sunod na post niya sa X:

“Teka ang ganda ng gising ko, pero bakit may nakiki-unfollow at sumasawsaw?

“Ang galing din ano, nanahimik tapos after ng mga ganap balik parinigan? Ano kaya planado? Please naman huwag makisale oh… may pag-unfollow ka pa eh.”

“Blind item: The who: Sino itong girl na narinig sa isang event na chumika sa mga ibang artista na anlakas ng boses kesyo pag nakikita daw niya ang mga kamag-anak ni boy na sikat eh gigil siya.”

“Clue si girl diumano sawsawera as per mga fans at trending siya not once but twice.”

“Di ko kasi gets talaga as if hindi siya pinakitunguhan ng guy eh di ba nakibarkada din naman siya. Gets na mas close ka sa isa, pero as if walang magandang nagawa at pakikitungo sa iyo para ganyanin mo? Kung tunay kang friend mag-break man both sila, protektahan mo.”

“Happy na? Number 1 trending!”

“Kapag may naghihiwalay. Hayaan natin na sila mismo mag-heal sa kaniya-kaniyang proseso. At advice sa mga friends sa paligid wag na ho tayong gumawa ng actions para sirain ang isa sa kanila. Hindi natin alam pareho ang punot dulo.”

At siyempre, grabe rin naman ang banat kay DJ Jhaiho ng mga kampi kina Kathryn at Alora.

Kaloka, kung saan-saan na napunta ang chika, at may mga away na rin ang mga tao sa paligid nila, ha!

(Dondon Sermino)