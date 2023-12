Jonel Carcueva, GfG sabak sa China

PINAMUNUAN ni back-to-back Road Race National champion Jonel Carcueva ang Go for Gold Continental Team na nakatakdang pumedal sa Tour of Dianchi Yunan nitong Linggo (Dec. 17) sa Kunming, China.

Makakasama niya ang beteranong sina Ronnel Hualda, Jericho Jay Lucero, Aidan James Mendoza at mga batang rider na sina Jaypee Olarte at Emmanuel Dave Montemayor.

Sina Lucero at Montemayor ay kagagaling lang sa pag-okupa sa 2nd at 3rd place sa Stage 3 ng Tour de Siak sa Indonesia sa nakaraang linggo.

Kasama rin sa biyahe ang original member ng China-bound team na si Marc Ryan Lago, na nagtamo ng left wrist injury matapos mag-crash sa training noong isang araw.

May 18 koponan mula sa anim na bansa ang maglalaban sa one stage race na magsisilbing prelude para sa mas malaking Tour of Nujiang sa Dec. 22-24.

Bukod sa hamon ng mga karibal ay nahaharap sa matinding lamig ng klima ang Go for Gold Continental Team. Sa kasalukuyan ay naglalaro sa 7 at 8 degree celcius ang temperatura sa nasabing lugar.

Ang kambal na China race ay bahagi ng preparasyon ng Go for Gold para sa malalaking torneong sasalihan sa 2024, kabilang ang National Trials kung saan nasa team ang dalawang elite champions na sina Carcueva sa road race at Rustom Lim sa Individual Time Trial.

Ang kampanya ng Go For Gold PH Continental Team sa China ay naging posible dahil sa tulong ng Scratchit, Rudy Project Philippines Booster C Energy Shot, Storck Bicycle GmbH Storck PH Neo Zigma PH Shimano-Road Maxxis Bicycles PH Mad Crank Science in Sport, Chris Sports, CCN Sport PH at Gatorade PH.

(Lito Oredo)