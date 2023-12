Jane, Janella nakakakilig bulungan

Balik-tambalan sina Jane de Leon at Janella Salvador sa isang production number sa ‘Forever Grateful: The 2023 ABS-CBN Christmas Special’.

Marami ang natuwa sa kanilang performance dahil almost one year na nga mula nang huli nilang napanood na magkasama ang dalawa sa TV.

Trending din ang bulungan moments ng JaneNella (tawag sa tambalan nila) during rehearsals ng Christmas special.

Huling nagsama nga ang dalawa sa teleseryeng ‘Darna’ kung saan si Jane ang gumanap ng title role habang friend turned enemy naman niya si Regina/Valentina na ginampanan naman ni Janella.

Mula nga noon ay marami na ang nag-ship sa tambalan nila at maski tapos na ang ‘Darna’ ay marami pa rin ang sumusubaybay sa kanila at mega request pa ang mga faney nila na bigyan sila ng project.

Napagbigyan naman ang request nila at magbibida na nga ang JaneNella sa unang movie nila ang ‘How to Be a Good Wife?’

Pero nakakatuwa ang mga Vadeng, fans nila, dahil maski hindi kasama si Jane sa pelikulang ‘Mallari’ ay sinuportahan nila ito at sumama sila sa naganap na Parade of Stars.

Wow!

(Byx Almacen)