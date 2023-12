James Payosing sinalba Beda sa korona

SA bangis na giniyahan nina Yukien Andrada at James Paysing, nilapa ng San Beda University ang Mapua University, 76-66, para singitan sa do-or-die Game 3 ng NCAA Season 99 Men’s Basketball Tournament 2023 Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Kinamada ni best player of the game Andrada ang 20 points samantalang bakas si Finals Most Valuable Player Payosing ng 11 markers at 14 rebounds para sa ika-23 kampeonato ng Red Lions sa pinakamatagal nang liga sa bansa.

Maagang ipinaramdam ng Red Lions ang lakas matapos hawakan ang nine-point lead, 24-15 sa unang quarter pero naibaba ito ng Cardinals sa isa, 36-35 sa halftime break.

Nagsanib puwersa sina Jacob Cortez, Nygel Gonzales at Jopia Clifford para sa Mendola-based hoopsters sa unang dalawang periods habang si Andrada ay naging tahimik.

Naging mabalasik si Andrada sa second half at unti-unti niyang nilayo ang iskor para tuluyang sikwatin ang titulo na matagal na nawaglit sa kanilang kamay.

Pagkatapos ng kanilang three-peat (2016-2018), ngayon na lang ulit nagkampeon ang SBU.

“Grabe ang napagdaanan ng team na ‘to pero kita nyo naman nu’ng second round palang, yung mga player talagang gustong lumaban,” ani Beda coach Yuri Escueta.

Pinamunuan ni JC Recto ang puntusan sa Cardinals sa nlistang 18 markers habang 13 ang kinana ni Clint Escamis.

Ang iskor

SBU 76 – Andrada 20, Payosing 11, Gonzales 10, Cortez 8, Royo 6, Jopia 6, Tagle 4, Alfaro 4, Puno 3, Visser 2, Cuntapay 2.

MU 66 – Recto 18, Escamis 13, Rosillo 10, Hernandez 6, Cuenco 5, Dalisay 5, Bonifacio 4, Soriano 3, Fornis 2, Bancale 0, Sabsalon 0.

Quarters: 24-15, 36-35, 53-57, 76-66.

(Elech Dawa)