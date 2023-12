Ivana todo landi sa poging afam

Hindi matapos-tapos ang pagiging generous ni Ivana Alawi sa mga mahal niya sa buhay!

At heto nga, bilang birthday gift sa ate niyang si Amira, isang bonggang-bonggang pasabog na naman ang ginawa niya.

Nagkunyari muna sila na bibili sila ng lupa para gawing warehouse sa negosyo nila. Nag-usap muna sila kung maganda ba talaga para gawing warehouse ang lupa na `yon?

At sa huli, parang hindi nga sila solve na gawing warehouse ang lugar na `yon. At `yun na nga, ini-announce na ni Ivana na ang lupa na `yon ay binili nila para iregalo sa ate niya, ha!

Oh, talbog, ‘di ba? Siyempre, iyak nang iyak lang ang sister ni Ivana, na hindi makapaniwala na reregaluhan siya ng lupa ng kapatid niya.

“Pang-bahay niyo na ito ni Gabriel. Sobrang sipag niya. At love na love namin siya,” sabi ni Ivana, habang yakap-yakap ang mga kapatid niya.

Umani ng papuri si Ivana mula sa kanyang followers, na sabi nga, hindi sila nagkamali na suportahan si Ivana, na mabait daw talaga.

‘Yun nga lang, dahil part ng vlog nilang `yon ang pagpunta sa Enchanted Kingdom, nakaagaw ng atensiyon ang isang afam na ubod ng guwapo, na nakita ni Ivana sa lugar na `yon.

Bibili ng hotdog si Ivana, pero naispatan nga niya ang guwapong afam. At napamura nga siya sa kaguwapuhan nito.

“Ay put!!ng!@. Ang guwapo nga!” sabi ni Ivana.

Siyempre, nagpa-cute si Ivana, kinausap ang afam, inalok ng hotdog.

“I will buy for you!” sabi pa ni Ivana.

Panay ang pa-cute ni Ivana sa naturang afam.

“Shit may pogi! Dito lang pala sa Enchanted may mga afam na!” sabi pa ni Ivana.

Pero, nadismaya si Ivana nang may nabili ng hotdog ang afam, at umalis na nga. Pero biglang may babae na lumapit para tanungin si Ivana kung puwedeng magpa-picture ang afam.

“I’ve been looking for you! Oh my gosh, you’re so tall!” sabi ni Ivana na kilig na kilig.

Lalo siyang kinilig noong umakbay ang afam sa kanya. Pero, hirit niya sa kasamang babae ng afam…

“Dyowa mo ba? China-charot ko lang. Ay, hindi mo dyowa? O mine na! Hahahaha!” sabi ni Ivana.

Well, in fairness sa afam, bukod sa matangkad na, guwapo at ang ganda ng smile, ha!

(Dondon Sermino)