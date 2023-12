I Love Matty walastik harurot

BINULAGA ni I Love Matty ang liyamadong si My Dear Magnolia sa Philracom (Philippine Racing Commission) Rating Based Handicapping System Race nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Ipinuwesto siya ni jockey JB Guerra sa tersero paglabas ng aparato upang panoorin ang nagbabakbakan sa unahan na sina My Dear Magnolia at Winning Shot.

Pa-far turn, umuusad bahagya si I Love Matty at nakasamang rumaratsada si Charm N Luck habang patuloy ang ubusan ng lakas sa unahan nina My Dear Magnolia at Winning Shot.

Nagkapanabayan na sa unahan sa home turn sina I Love Matty, Winning Shot at Charm N Luck para maging mainitan ang labanan.

Pero sa rektahan ay mag-isa na lang nagtrangka si I Love Matty na tinawid ang meta na may tatlong kabayong agwat sa pumangalawang si Winning Shot.

Pumoste siya ng tiyempong 1:29.8 minuto sa 1,400-meter race upang hamigin ang P10K added prize.

Tersero si Charm N Luck habang pumang-apat si My Dear Magnolia na ginabayan ni veteran jockey Jeffrey Bacaycay.

(Elech Dawa)