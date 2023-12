Dickie Bachmann optimistiko sa BP-PNG    

OPTIMISTIKO si Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard ‘Dickie’ Bachmann na mas maraming kabataang atleta ang madidiskubre at makikitaan ng husay ng mga National Sports Association (NSA) na posibleng maibilang sa national developmental pool para sa malalaking torneo sa loob at labas ng bansa na sasalihan ng ‘Pinas sa hinaharap.

Dinaluhan ni Bachmann ang pagbubukas ng mga laro sa tennis Linggo ng umaga sa Rizal Memorial Tennis Court sa malate, Manila bago nilibot ang iba pang mga pasilidad na nasa loob ng makasaysayang unang sports complex sa bansa na pagsasagawaan ng mga kasaling sports sa Batang Pinoy at Philippine National Games (BP-PNG).

“I am hoping that marami sa mga kasaling batang atleta natin ang mapipili at madiskubre ng mga NSA natin. Natutuwa ako na makita ang maraming kabataang atleta natin na naglalaro dito sa ating mga pasilidad,” bulalas ni Bachmann, na sinadya rin ang weightlifting, swimming, badminton at 3×3 basketball sa Ninoy Aquino Stadium.

Samantala, magsisimula na ngayon ang eliminasyon at mga medal event sa 25 sports na nakataya sa kambal na torneo na magkasabay na gaganapin sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng mga ito.

Siyam na gintong medalya ang paglalabanan sa Batang Pinoy Weightlifting tampok ang nasa 12U Boys 32kg., 12U Boys 37kg., 12U Girls 30kg., 13-15 Boys 37kg., 12U Boys 43kg., 16-17 Men’s 43kg., 13-15 Boys 43kg., 12U Girls 35kg., at 13-15 Girls 35kg.

Nagsimula na rin ang mga aksiyon sa Batang Pinoy Boys at Girls Tennis kung saan unang nagwagi si Lorenz De Jesus ng Rizal kay Kyle Andrei Saga ng Bukidnon, 6-4,-61, habang wagi si Sabine Dasha Chan See ng Pasig, 6-3, 6-0, kontra kay Maria Janine Cadiz ng Caoayan.

Wagi si Lance Kim Lesaca ng Zambales kontra Glo John Manito ng Cebu City, 6-0, 6-0, habang panalo si Cyrus Nathaniel Ogaob ng Zamboanga Del Sur kay Mark Lorence ng Manikina, 6-0-6-1.

(Abante Sports)