ISANG 163 kilo sa bigat na grouper o baraka ang nabingwit ng magsasaka sa San Andres, Catanduanes.

Ayon kay Joey Habana, ang nakahuli sa dambuhalang isda, hindi raw siya makapaniwala sa laki ng isdang nabingwit.

Ani pa niya, kinailangan pa raw ng anim katao upang madala ang isda sa pampang.

Sinabi naman ni Mylene Sadagnot, isang marine biologist, genetics daw ang dahilan kung bakit lumalaki ang mga grouper.

“Groupers actually have determinant growth, they keep increasing in length and width throughout its lifetime,” ani Sadagnot sa isang panayam.

Samantala, naibenta raw nina Joey ang dambuhalang isda sa halagang 17,000 pesos.

(Vince Pagaduan)