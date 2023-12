Cristine todo suporta sa sis ni Marco

Bongga naman ni Cristine Reyes, na super support sa sister ng boyfriend niyang si Marco Gumabao, si Michelle Gumabao.

Yes isa nga si Cristine, kasama siyempre si Marco, sa nagpatingkad sa championship ng Creamline na team ni Michelle, kasama si Alyssa Valdez, laban sa Choco Mucho, na team naman nina Deanna Wong at Sisi Rondina.

Sa Araneta Coliseum ginanap ang championship na ito, at breaking the record nga raw ito, dahil umabot sa 25,000 ang nanood sa volleyball game na `yon, ha!

“Wow, Creamline team, you guys were absolutely amazing out there! Congrats on a job well done, you totally rocked it! And a big shout out to the incredible opposite spiker, @gumabaomichele! You were absolutely phenomenal on the court! Keep up the awesome work, guys!” chika pa ni Cristine sa kanyang future sister in law.

Anyway, bukod kina Marco, Cristine, nanood din sina Vice Ganda, Willie Revillame, ha!

Oh, di ba? Habang walang ganap sa career ni Willie, ang panonood ng volleyball ang inatupag niya.

Pero teka, sino kaya sa mga volleyball player ang sinusuportahan niya? O bet na bet niyang maglaro?

Ngayon ko lang nalaman na super faney rin pala si Willie ng volleyball, ha! Bongga!

At teka, nagkita kaya sina Willie at Cristine? Di ba, na-link sila noon? Kaloka!

(Dondon Sermino)