DUMATING na sa bansa ang 11 Pilipino na naipit sa labanan ngHezbollah, isang kilalang kaalyado ng Palestinian militant

group na Hamas, at Israeli Defense Forces (IDF).

Ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA), binubuo ang 11 distressed Pinoy ng siyam na perma­nenteng residente ng Lebanon, isang overseas Filipino worker (OFW) na nananatili sa shelter ng Department of Migrant Workers (DMW) office at isang nakalayang detainee.

“The repatriates expressed their gratitude to the Embassy for facilitating their return to the Philippines during the crisis alert level 3 in Lebanon,” ayon sa DFA.

Nakatira ang karamihan sa mga ito sa Saida at Nabatiyeh, mga lugar na malapit sa southern border ng Lebanon at Israel, kung saan tumi­tindi ang palitan ng pag-atake ng dalawang kampo.

Samantala, tiniyak ng kagawaran na patuloy na mino-monitor ng embahada ang sitwasyon sa Lebanon para agad na makatugon sa panga­ngailangan ng mga OFW.

Noong Oktubre, itinaas ng gobyerno ng Pilipinas ang Alert Level 3 sa Lebanon ilang linggo matapos tambangan ng Hamas ang Israel noong Oktubre 7 at pumatay dito ng 1,400 katao.

Ipinatupad din ang voluntary repatriation program para sa mga apektadong Pilipino, partikular sa southern border ng Lebanon kung saan hawak ng Hezbollah ang mga base nito.

Sa ulat, abot sa 110 Pinoy ang nag-avail ng repatriation program ng pamahalaan mula noong Dis­yembre 12.

(Natalia Antonio)