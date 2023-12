Bagyong Kabayan binabayo Visayas, Mindanao

NAPANATILI ng Bagyong Kabayan ang lakas nito habang kumikilos patungong Hilagang-Kanluran Sila­ngan ng Mindanao.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), nakita ito sa layong 400 kilometro sa silangan ng Davao City na may taglay na pinakamalakas na ha­nging 55 kilometro kada oras at pabugsong 70 kilometro kada oras.

Nakataas ang Typhoon Cyclone Warning Signal No. 2 sa ilang bahagi ng Visayas kabilang ang southern portion ng Samar (Basey, Santa Rita, Marabut, Talalora, Villareal, Pinabacdao), southern portion ng Eastern Samar (Maydolong, City of Borongan, Quinapondan, Guiuan, Lawaan, Balangiga, Llorente, Giporlos, Salcedo, Balangkayan, General Macarthur, Hernani, Mercedes), Leyte, Southern Leyte, Bohol at Camotes Islands⁣.

Nasa Signal No. 1 na rin ang ilang lugar sa Mindanao kabilang ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, northern portion ng Davao Oriental (Cateel, Boston, Baganga), northern portion ng Davao de Oro (Monkayo, Laak), Misamis Oriental, Camiguin, at northern portion ng Bukidnon (Impasug-Ong, Malitbog, Manolo Fortich, Sumilao, Libona, Baungon, Cabanglasan at Malaybalay City.⁣

Nakakaapekto rin sa lagay ng panahon ang shear line na nagdudulot ng mabigat na pag-ulan sa eastern portion ng Southern Luzon ngayong araw.

Uulanin naman ngayong araw ang eastern portion ng Luzon.

Asahan din ang maha­nging panahon sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, Bataan, Bulacan, Rizal, Quezon, Lubang Island, Marinduque, Cuyo Islands, Bicol Region, Visayas, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portions ng Isabela at Nueva Ecija, at bahagi ng Cordillera Administrative Region, Zambales, Pampanga, Cavite at mga lalawigan ng Mindoro.

