Alexa may hugot sa buhay

May cryptic post ang Kapamilya star na si Alexa Ilacad.

Sa kanyang social media ay ibinahagi niya ang isang quotation tungkol sa self-worth.

“When you discover your self-worth, you will lose interest in anyone who doesn’t see it,” ang quotation na pinost niya.

Sey naman ni Alexa, “Let go of people who don’t value you.”

Mukhang may pinaghuhugutang experience kaya relate-much siya sa nasabing post.

Samantala, nasa isolation pa rin ang dalaga matapos ngang mag-positibo siya sa antigen test ng COVID-19.

Kahit nagpapahinga ay active pa rin nga siya sa social media.

Nag-comment pa nga siya sa mga latest OOTD (outfit of the day) posts ng ka-love team at manliligaw niyang si KD Estrada.

Sey niya, “Very sad I didn’t see this in person.”

“I’ll be glad to model it for you,” ang reply naman ni KD.

“Wow,” naman ang nasabi niya sa 2nd OOTD post ni KD sa ‘Forever Grateful: 2023 ABS-CBN Christmas Special’.

Bonggels!