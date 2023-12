Bunsod ng problema sa shortage ng nurse sa mga ospital, itinulak ni Makati City Rep. Luis Campos Jr. ang paglikha ng P1 bil-lion special education fund upang makapagbukas ng nursing school at karagdagang practitioner ang iba pang mga state universi-ties and colleges (SUCs).

Sa House Resolution No. 1510, hiniling ni Campos sa House committee on appropriations, higher and technical education, at health, na pag-aralan ang posibilidad ng paglikha ng Nursing Education Support Fund upang mapondohan ang paglikha ng mga bagong nursing college sa 73 SUC na hindi pa nag-aalok ng Bachelor of Science in Nursing (BSN) program.

“Empowering more SUCs to produce highly qualified BSN graduates will boost the capability of the Philippines to supply both the domestic and global demand for nurses in the years ahead,” ani Campos.

“This in turn will benefit our public health care system and the economy as well, considering that highly paid Filipino nurses in America and Britain are among the biggest providers of cash remittances to their families here at home,” dagdag pa niya.

Sa kasalukuyan aniya, sa 117 SUC sa buong bansa, 44 lamang ang may nursing school.