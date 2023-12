Umaasa si Senate President Juan Miguel “Migz” Zubiri na hindi ibe-veto ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pinal na panukalang pondo ng Department of National Defense (DND) at Philippine Coast Guard (PCG) na nakapaloob sa P5.768 trillion national budget sa taong 2024.

Sa ngayon ay sinusuri na ng Malacañang ang 2024 national budget at malalaman sa susunod na linggo kung may mga line item na posibleng ma-veto ng pangulo.

“I’m sure meron diyan, dahil every year nagkakaroon ng line-item veto ang ating pangulo, but I’m hoping na hindi mave-veto ang itinulak po namin (budget) sa DND at PCG,” pahayag ni Zubiri sa panayam sa DZBB.

Sa ilalim ng pinal na bersiyon ng panukalang 2024 General Appropriations Bill (GAB), dinagdagan ng Kongreso ang pondo ng DND ng P8.421 bilyon kaya’t na¬ging P238.356 bilyong na ito mula sa dating P229.934 bilyon. Ang pondo naman ng PCG ay na-ging P29.420 bilyon mula sa dating P25.77 bilyon.

Itinulak ng mga mambabatas ang mataas na pondo ng DND, PCG at iba pang security forces para epektibong mabantayan ang napakalawak na teritoryo ng bansa, partikular ang West Philippine Sea (WPS).

Sabi ni Zubiri, kailangang mapalakas ang defense capabilities ng DND at PCG para mapigilan ang gina-gawang pangha-harass at pambu-bully ng Chinese Coast Guard sa WPS.

(Dindo Mati¬ning)