192 bahay ipinamigay

NASA 192 bahay mula sa apat na gusali ang ipinamahagi ng pamahalaang lokal ng Valenzuela sa mga kuwalipikadong residente ng lungsod.

Magkasanib itong ipinagkaloob sa mga benepisyaryo ng local government unit (LGU), Social Housing and Finance Corporation (SFHC), sa ilalim ng Laon CMP Vertical Housing Project – Phase I para sa mga kuwalipikadong residente sa Barangay Veinte Reales ng lungsod.

Pinamunuan nina Mayor Wes Gatchalian, Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Rex Gatchalian, Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) Undersecretary Lyle Filomeon Pasco, SHFC President Federico Laxa, mga city official at Sanguniang Kabataan at opisyal ng Veinte Reales ang seremonya.

Kasunod nito ang groundbreaking at capsule-laying ceremony para naman sa CMP Vertical Housing Project – Phase II at 3S Center Veinte Reales.

Itatayo sa 2,490-square-meter building ang barangay Hall, police sub-station, daycare center, mega health station, HOA office, basketball court at iba pa.

Sisimulan ang konstruksiyon ng Phase II project na may 11 gusali at 528 unit sa huling linggo nitong Dis­yembre.

Matagal nang namumuhay sa panganib ang mga residente ng Laon dahil bukod sa binabaha, madalas ding masunugan ang komunidad.

(Orly Barcala)