Vilma ‘di pumarada; Sharon naligaw sa MMFF parade of stars

Bago pa magtanghali nitong Sabado ay nasa Navotas na kami na starting line ng Parade of the Stars ng 49th Metro Manila Film Festival.

Bale apat na lugar pumarada ang mga artista ng 10 movie entries sa 2023 MMFF.

Una naming nakita ang cast ng ‘Broken Hearts Trip’ na pinangungunahan ni Christian Bables sa kanilang tent.

Sinadya raw nila na maging maaga para siguradong hindi sila maiipit sa traffic.

Kasama nila ang producer nilang si Benjamin Manansala Cabrera na sobrang hanga sa kanilang mga artista dahil sa dedication sa pagpo-promote ng kanilang pelikula.

Sabi ni Benjamin, malaking karangalan na kahit first time producer siya ay pumasok ang pelikula nilang ‘Broken Hearts Trip’ sa MMFF.

Next tent na pinuntahan namin ay ang ‘When I Met You in Tokyo’.

Sunod-sunod na nagdatingan ang stars nila na sina John Gabriel, Kakai Bautista, Lyn Cruz, Jacky Woo, Cassy Legaspi, Darren, at Christopher de Leon.

Wala ang Star for All Seasons na si Vilma Santos dahil may sakit pa ito.

Nang maka-text namin si Ate Vi, sinabi niyang mabuti-buti na ang kanyang pakiramdam, pero ayaw raw niyang mahawa ang kanyang co-stars kaya hindi na siya sumama pa sa parada.

Gusto ni Ate Vi na gumaling na para maka-attend sa kanilang theater tour on December 25 & 26.

Sey nga ni Ate Vi sa text niya sa amin, “Please pray for me Jun para mas maging okey na ako.”

Next na nakita namin ay si Alden Richards na bida ng ‘A Family of Two (A Mother and Son Story)’.

Sa tsikahan namin ni Alden, ipinahayag niyang sobrang saya siya sa parada dahil ang tagal na rin noong huling sumali siya.

Si Sharon Cuneta naman ay muntik ma-late sa parade at dumeretso na sa kanilang float.

Ayon sa isang malapit sa Megastar, naligaw raw sila kaya muntik ma-late sa parada si Sharon.

Pero ‘yun nga, naka-join at nag-enjoy pa rin si Shawie sa parada, ha!

Ang ‘Mallari’ star naman na si Piolo Pascual ay medyo late rin at deretso na sa float kaya tanging sina Janella Salvador, JC Santos, at Elisse Joson ang nakatsikahan namin.

Siyempre ang ‘Kampon’ star na si Derek Ramsay ay nakatsikahan din namin at sinabing naninibago siya dahil ngayon lang uli siya gumawa ng pelikula.

Masaya naman daw siya na balik-MMFF siya, pero nakakapanibago raw dahil horror nga ang ‘Kampon’.

Nasa parada rin ang mga taga-‘Penduko’ sa pangunguna ni Matteo Guidicelli.

Si Alessandra de Rossi ng ‘Firefly’ ay kasama naman sina Miguel Tanfelix, Ysabel Ortega, at iba pa.

Siyempre pinagkaguluhan ang mag-asawang Dingdong Dantes, Marian Rivera na mga bida ng ‘Rewind’.

Aliw naman nang makita namin sa tent nila sina Eugene Domingo, Pokwang, at Romnick Sarmenta.

Wala rin silang kapaguran sa pagpo-promote ang dalawa ng ‘Becky & Badette’.

Nakita rin namin si Enchong Dee na parang nagmamadali kaya hindi na namin nakatsikahan pa.

Anyway, sa Thursday, 4:00pm mapapanood sa Abante TeleTabloid online show namin na ‘Anything Goes’ ang Parade of the Stars pati ang pakikipagtsikahan namin sa mga artista, ha!

‘Yun na!