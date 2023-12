Victor Wembanyama, Spurs niresbakan Los Angeles Lakers

GINAWANG sangkalan ng Spurs ang 129-115 win laban sa kulang sa taong Lakers para tagpasin ang 18-game losing skid Biyernes ng gabi sa Frost Bank Center sa San Antonio.

Nangulit ng 36 points si Devin Vassell, 5 of 13 lang mula sa field si Victor Wembanyama pero tumapos ng 13 points, 15 rebounds, 5 assists, 2 steals at 2 blocks.

Nagsumite ng 23 points, 10 rebounds si LeBron James sa balik mula isang larong pagliban dahil sa bruised left calf.

Ipinahinga ng Los Angeles ang hip injury ni Anthony Davis na humarabas ng 37 points, 10 rebounds sa 122-119 win ng Lakers kontra Spurs noong Miyerkoles. Out din sina D’Angelo Russell (migraine) at Cam Reddish (right knee).

Nag-ambag ng 22 points si Austin Reaves, 20 kay Rui Hachimura pero kinapos.

November 2 pa huling nanalo ang San Antonio kontra Phoenix.

Umayuda ng 17 markers si Keldon Johnson, 16 kay Zach Collins sa Spurs.

Umabante hanggang 49-25 ang San Antonio pero binura ng LA sa bisa ng 38-17 run sa second quarter para ibaba sa 66-62.

Pero nanatili sa unahan ang Spurs hanggang dulo.

(Vladi Eduarte)