Vanie Gandler halimaw! Cignal HD Spikers sapol bronze medal

KUMONEKTA ng malulupit na atake si Vanessa “Vannie” Gandler para sa Cignal HD Spikers upang ilista ang kanilang ika-apat na bronze medal finish matapos igarahe ang Chery Tiggo Crossovers sa pamamagitan ng dikdikang palitan ng paluan na nagtapos sa 18-25, 25-21, 25-22, 26-24 sa Game 2 ng best-of-three ng battle-for-third ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference, Sabado ng gabi, sa Smart Araneta Coliseum.

Muling sumungkit ng tansong medalya ang Cignal sapol nang makuha ang 2022 Open at Invitational Conference at sa nagdaang 2023 Invitationals, habang may silver medal ito sa 2022 Reinforced Conference, samantalang hindi pa nasusundan ng isa pang podium finish ang 2021 Open Conference title ng Chery Tiggo nang tatlong beses itong tumapos sa eighth place, kasama ang fifth sa first All-Filipino at fourth sa 2022 Reinforced.

“Feels great because I know how hard our work was, I know how much we sacrificed and this is a very big achievement to us,” pahayag ng dating Ateneo Blue Eagles outside hitter na tumapos ng game-high 22 puntos mula lahat sa atake na natulungan naman nang husto ni reigning MVP Frances “Ces” Molina na tumapos ng 14 pointts mula sa 12 atake at tig-isang ace at block.

“Siyempre very challenging ito sa amin, so, everybody stepped up and everybody contributed sa team,” dagdag ng multi-awarded outside hitter na umaasang muling makakabalik sa finals at makukuha ang inaasam na gold medal sa liga.

Nakatulong din ng malaki sa pagbigay ng puntos ang all-around na laro ni Jovelyn Gonzaga na tumapos ng 12 points, 11 excellent digs at pitong excellent receptions, gayundin ang walong puntos ni Roselyn Doria at ang floor defense ni Fatima General sa 11 digs at siyam na receptions. (Gerard Arce)