Pinalagan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang planong pagbibitiw ni Senador Francis Tolentino bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee upang malaya itong makapangampanya sa kanyang reeleksiyon sa 2025.

Sinabi ni Zubiri na maituturing na “abandonment of duty” ang planong pagbibitiw ni Tolentino para lamang makapangampanya sa iba’t ibang panig ng bansa.

Aniya, nagkausap na sila ni Tolentino at doon niya inihayag ang mariing pagtutol sa binabalak nitong pagbibitiw sa komite.

“Sabi niya kasi sa akin, sobrang busy niya daw eh. Kailangan daw niyang mangampanya, hindi na raw niya mahawakan ‘yong mga committees niya. Sabi ko sa kanya, huwag naman kasi parang abandonment ‘yan of duty,” pag­lalahad ni Zubiri sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Sakaling magsumite ng resignation letter si Tolentino, sinabi ni Zubiri na hindi niya ito tatanggapin.

“Hinalal kang senador, you can only resign in the presence of the other senators, meaning in plenary,” diin ng Senate President.

“Kailangan niyang mag-resign in plenary because it was the members of the Senate who elected him as chairperson of the Blue Ribbon Committee and therefore, he has to seek the permission of his colleagues by declaring doon sa plenary session,” paliwanag pa niya.

Kabilang sa mga binanggit na dahilan ni Tolentino ay dahil hindi raw nananalo ng reeleksiyon ang nakaupong chairman ng komite, tulad ni dating Senador Richard Gordon na natalo noong 2022 elections.

“Napaka-superstitious niya,” sambit ni Zubiri sa pagsasabing marami namang dating chairman ng Blue Ribbon ang nanalo sa eleksiyon tulad ng namayapang senador Joker Arroyo.