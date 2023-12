Nanawagan si dating Senate President Vicente “Tito” Sotto sa mga kongresista na ayusin ang depekto sa party-list system imbes na isulong ang Charter change na ang makikinabang lamang ay mga politiko.

Ginawa ni Sotto ang pahayag matapos ihayag ng liderato ng Kamara de Representantes na prayo­ridad nila ang pagretoke ng Konstitusyon sa pamamagitan ng People’s Initiative (PI) sa susunod na taon.

Aniya, hindi pinapayagan sa PI ang pagmamanipula sa mga botante. Bukod dito, napakaraming probisyon ang gustong iretoke sa Konstitusyon.

“Instead of using People’s Initiative (PI) for Cha-cha, use it to fix the abused party-list system! Besides, gerrymandering is not allowed sa PI. Cha-cha has too many topics,” diin ni Sotto.

Matapos ihayag ng Kamara ang pinaplanong pagretoke sa Konstitusyon sa 2024, naghain naman ng resolusyon si Senador Robin Padilla upang palawigin ang termino ng presidente, bise presidente, senador, kongresista at mga lokal na opisyal ng gobyerno.