Pangungunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagpupulong ng Executive Committee sa Davao City habang nasa Tok­yo si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. upang du­malo sa 50th ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit.

Sa kanyang caretaker duty, sinabi ni Duterte nitong Sabado na siya’y “will hold office in DepEd NEAP Davao (Department of Education National Educators’ Academy of the Philippines) and OVP (Office of the Vice President) Satellite Office in Davao.”

Umalis si Pangulong Marcos patu­ngong Japan noong Biyernes at babalik sa Lunes, December 18, 2023.

Sa kanyang departure message, sinabi ni Marcos na ang biyahe niya sa Japan ay isang oportunidad upang isulong ang interes ng Pilipinas at maiharap ang posisyon ng bansa sa iba’t ibang isyung pang-internasyonal.