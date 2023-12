Nasungkit ng isang church-based Filipino choir ang 6th Cantata Macau International Choir Festival and Competition, kabilang ang prestihiyosong Grand Prix title.

Pinataob ng Archangel’s Journey Chorale ang mga kalaban nang hirangin na Gold Medalists at Category Winners sa Sacred, Folklore, at Open competitions, gayundin sa Best Conductor award.

Nakamit ng 30 miyembro ng chorale ang parangal sa prestihiyosong festival na ginanap noong Disyembre 1-3, 2023. Ang choir ay nanggaling sa St. Gabriel the Archangel Parish sa Camanava.

Marami ang humanga sa pag-awit ng choir. Sa Grand Prix round, kabilang sa kanilang inawit ay ang “Doxologia” ni Ily Matthew Maniano, “Noypi” ni Bamboo, at “Tikong Tiko” ni Ruben Federizon.

Ang conductor ng choir na si Brayan Listher Resusta, ay pinarangalang Best Conductor award. Si Resusta na isang scholar ng Online Choral Leader­ship Program, ang siyang dahilan kung bakit nabigyan ng international recognition ang choir.