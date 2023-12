Kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Zubiri na lalagdaan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang P5.768 trilyong 2024 national budget sa Disyembre 20.

“December 20 ang pirmahan ng ating budget, that’s for sure,” ani Zubiri sa isang radio interview.

Napadala na umano ng Senado ang kopya ng panukala sa Malacañang at masusi na itong nirerebyu ng mga abogado ng pangulo.

Umaasa si Zubiri na hindi mave-veto ang ilang probisyon ng 2024 budget dahil dumaan ito sa masusing paghimay ng mga senador at mga kongresista.

“With the assurance of DBM na okay naman ito last bicam, I hope na wala pong mave-veto na items,” ani Zubiri.

Kasabay nito, kinontra naman ni Zubiri ang akusasyon ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na labag daw sa Konstitusyon ang 2024 budget dahil pinatungan ng P450 bilyon ang unprogrammed appropriations.

Pinaliwanag ng lider ng Senado na hindi naman dinagdagan ang programmed appropriations, habang ang unprogrammed appropriations ay mapopondohan lang kung may sobrang budget ang gobyerno.