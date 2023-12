Walang magagawa ang Senado sa isusulong na people’s initiative ng Kamara de Representantes upang masusugan ang 1987 Constitution, ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri.

Sinabi ni Zubiri na nagkaroon siya ng pag-uusap kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung saan binanggit nito ang kanilang plano na magsagawa ng people’s intiative upang masusugan ang Kons­titusyon.

“Sabi ko that’s the prerogative of each of anyone of us kasi ‘yong people’s initiative manggagaling sa taumbayan iyan eh so wala na kami diyan sa Senado,” ani Zubiri sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Aniya, hindi nila mapipigilan ang mga kongresista na magsagawa ng people’s initiative dahil prerogative ito ng mga kongresista.

“Kung peoples initiative, that is going down to the grassroot. Siguro ang mangyayari diyan yung mga congressman ang mag iikot sa kanilang mga distrito at kailangan nilang magpa-sign ng petition ng 12 percent ng population o registered voters,” paliwanag ng lider ng Senado.

“It has to be verified by the Co­melec, so medyo mabusisi lang siya but we cannot stop them if they want to because it’s their prerogative,” dagdag pa niya.

Iginiit naman ni Zubiri na dapat ay magsagawa na lamang ng survey ang Kamara upang agad malaman kung suportado ng mga Pinoy ang pagsusog sa Konstitusyon.

“Kunin natin ‘yong reliable survey outfit to ask the question na papayag ba ang taumbayan na matanggal ‘yong term limits, madagdagan ng ilang taon ang mga mambabatas, mga politiko. Siguro magandang itanong ‘yon sa taumbayan sa survey,” giit ni Zubiri.

May tatlong paraan para masusugan ang Konstitusyon. Ito ay sa pamamagitan ng Constitutional Convention, Constituent Assembly at People’s Initiative.

Sinabi ni Zubiri na mahihirapan ang Kamara na maisulong ang Chacha sa Senado dahil kailangan ng 18 boto ng mga senador.