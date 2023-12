Isinusulong sa Senado ang pagkakaroon ng pampublikong math at science high school sa lahat ng mga probinsya sa bansa.

Nakapaloob ito sa Senate Bill No. 476 o panukalang Equitable Access to Math and Science Act. Sa ilalim ng naturang panukala, ipapatayo ang isang pampublikong math at science high school sa mga probinsyang wala pa nito.

Inihain ito ni Senador Sherwin Gatchalian upang matulungan ang pag-angat ng performance ng mga mag-aaral ng bansa sa mathematical and scientific literacy kasunod ng resulta ng 2022 Programme for International Student Assessment (PISA).

Lumabas sa resulta ng pinakahuling PISA na pang-76 sa 81 na bansa ang Pilipinas pagdating sa mathematics. Bagama’t 472 ang average na markang naitala sa mathematics sa mga bansang kasapi ng Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), umabot lamang sa 355 ang markang naabot ng Pilipinas. Pagdating naman sa science, pang-79 sa 81 na bansa ang Pilipinas. Bagama’t umabot sa 485 ang average sa mga bansang kasapi sa OECD pagdating sa science, umabot lamang sa 356 ang average na naitala sa Pilipinas.