Kath no looking back kay Daniel?

Ang Instagram post ni Kathryn Bernardo noong Friday evening.

Ilang pictures ang pinost ni Kathryn na ang caption ay, “Appreciation post for the little things that have been making me smile the past few weeks…

“No looking back, only moving forward.”

Hindi kasama sa pictures na pinost ni Kathryn ang pictures nila ng ex-boyfriend na si Daniel Padilla na kuha sa dalawang events na pinagsamahan nila noong Wednesday at Thursday.

Tanong nga ng isang fan sa amin — ang sinasabi raw ba ni Kathryn na no looking back ay sa naging relasyon nila ni Daniel?

Na kahit marami ang nagdududang nagkaayos na sila ay paglilinaw lang ‘yon na walang balikang nangyari sa kanila ni Daniel?

Puwede… puwede ring hindi.

Pero ano nga kaya ang meaning talaga ng post na ‘yon ni Kathryn?

Well… (Jun Lalin)