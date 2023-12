Karylle ‘inisnab’ DongYan guesting

Number one trending si Karylle ngayong Sabado ng tanghali, at siyempre, may kinalaman ang guesting nina Marian Rivera, Dingdong Dantes.

Yes, nag-guest nga for the first time ang DongYan sa ‘It’s Showtime’ bilang promo nga ng ‘Rewind’ movie nila na prodyus ng Star Cinema, Agosto Dos, APT Productions.

Heto nga ang nakakalokang reaksyon ng mga netizen, na super react nga sa pagkawala ni Karylle noong oras, araw na `yon.

“Ayyy shoeta wala si Karylle. Hindi naman siya nakulong sa… Charot! Sayang. Anyway, happy to see Dingdong and Marian sa Showtime.”

“Mga siraulo kayo, ang awkward naman talaga pag nandiyan si Karylle. Get well soon, Karylle.”

“Grabe timing talaga na pupunta ang DongYan sa studio tapos nagkasakit kuno si Karylle. Ang sabihin nila, hindi pa talaga naka-move on si Karylle. Kaloka!”

“May sakit si Karylle since Monday. Tinaon talaga ng management na wala si Karylle para hindi awkward. Hahahaha.”

“Ilan taon nang nagtatrabaho si Karylle sa Showtime, pero ngayon lang siya hinanap. Bakit? Kasi may chizums? Funny ba?”

“Good to see DongYan sa show. Sayang wala si Karylle.”

“Bakit kailangan ba nandiyan si Karylle para ipakitang okey siya? Happy si Karylle dahil may Yael na siya.”

“Bigla kayong nagkaroon ng pake kay Karylle dahil sa isyu na matagal na.”

“Mas malaki naman siguro ang respeto ng show kay Karylle. Hindi nila gagamitin yan para sa DongYan.”

“Buti talaga wala si Karylle. Hindi niya deserve ang pag-usapan dahil sa ganiyan.”

Siyempre ang iba ay gumagawa naman ng intriga na inisnab ni Karylle guesting nina Dingdong, Marian, ha!

Kaloka! (Dondon Sermino)