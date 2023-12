Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 17, 2023 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 13 Tenacity, 2 Eyeshot, 8 Heroes Of Caloocan, 9 Katherine

R02 -4 Antonio Delamugis, 3 California King, 6 Walkin On Sunshine, 11 Oktubre Katorse

R03 – 1 Shastaloo, 3 Treasure Hunting, 5 In The Zone, 6 Bombay Nights

R04 – 4 Iris, 6 Sky Lover, 9 Top Posse, 10 Tulak Ng Bibig

R05 – 9 Boss Emong, 7 Don Julio, 3 Istulen Ola/Big Lagoon, 6 War Cannon

R06 – 6 Every Sweat Counts, 4 Bill Jordan, 1 CatsInTheCradle, 3 Mommy’s Love

R07 – 5 Chocolate Thunder, 12 Gintong Hari, 7 Guerrero Warriors, 10 Darna

R08 – 9 Bisyo Mag Serbisyo, 8 Don Lucas, 7 Lucky Strike, 11 Vavavoom

R09 – 1 Mimbalot Falls, 3 Open Billing, 2 Sonic Clay, 5 Winner Parade

R10 – 3 May Ten, 7 Mandatum, 4 Dugong Bughaw/You Never Know, 12 Distant Thunder

R11 – 4 Modern Cong/Robin Hood, 7 La Liga Filipina, 9 Gusto Mucho, 1 Nuclear Bomb

R12 – 1 Daily Burn, 7 Uncle Vhines/King Hans, 4 Ninong/Always Impressive, 5 Sandigan

R13 – 4 Hakeem, 12 Eutychus, 10 Deus Ex Machina, 14 Stripes Of Pink

Solo Pick: Iris, Boss Emong, Every Sweat Counts

Longshot: Antonio Delamugis, May Ten